У Львові словесний конфлікт завершився стрільбою з мисливської рушниці

У Львові судитимуть 56-річного чоловіка, який під час словесного конфлікту вистрілив своєму співрозмовнику у ногу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

За словами прокурорів, подія трапилась 15 січня у дворі одного із будинків по вул. Гетьмана Мазепи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник, під час нетривалого словесного конфлікту, який виник раптово, вистрілив із мисливської рушниці у ногу потерпілого.

Зазначимо, що такі тілесні ушкодження належать до категорії тяжких.

Наразі справа перебуває на розгляді у Шевченківському районному суді м. Львова. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.