Цьогоріч український кордон перетнули майже 420 тисяч росіян

З початку року український кордон перетнули майже 420 тисяч росіян. Про це повідомляє УНН з посиланням на помічника голови Держприкордонслужби Олега Слободяна.

«Загалом, з початку року, український кордон перетнуло майже 420 тисяч росіян», – розповів Олег Слободян.

За його словами, дозвіл у в’їзді надають громадянам:

які не брали участі у війні проти України;

етнічним українцям, що мають паспорти РФ, оскільки тривалий час проживають в Росіїї;

громадянам, які не мають конфліктів з українським законодавством.

Як повідомляв Львівський портал, у квітні органи охорони державного кордону заборонили в’їзд в Україну понад 22 тисячам осіб, у тому числі понад трьом тисячам громадянам Росії.