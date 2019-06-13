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Цьогоріч український кордон перетнули майже 420 тисяч росіян

Анастасія Мельник

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З початку року український кордон перетнули майже 420 тисяч росіян. Про це повідомляє УНН з посиланням на помічника голови Держприкордонслужби Олега Слободяна.

 

«Загалом, з початку року, український кордон перетнуло майже 420 тисяч росіян», – розповів Олег Слободян.

За його словами, дозвіл у в’їзді надають громадянам:

  • які не брали участі у війні проти України;
  • етнічним українцям, що мають паспорти РФ, оскільки тривалий час проживають в Росіїї;
  • громадянам, які не мають конфліктів з українським законодавством.

Як повідомляв Львівський портал, у квітні органи охорони державного кордону заборонили в’їзд в Україну понад 22 тисячам осіб, у тому числі понад трьом тисячам громадянам Росії.

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