ОСТАННІ НОВИНИ

У квітні до України не впустили понад три тисячі росіян

Анастасія Мельник

|

У квітні органи охорони державного кордону заборонили в’їзд в Україну понад 22 тисячам осіб, у тому числі понад трьом тисячам громадянам Росії. Про це повідомили в Адміністрації Державної прикордонної служби України, передає УНН.

 

«Станом на квітень органами охорони державного кордону заборонено в’їзд в Україну 22 003 особам, з них 3 396 – громадяни РФ», – повідомили у ДПСУ.

У відомстві також зазначили, що наразі виконуються доручення уповноважених державних органів про заборону в’їзду в Україну 14 139 особам, з них 5 684 громадянам РФ.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...