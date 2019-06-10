У квітні до України не впустили понад три тисячі росіян

У квітні органи охорони державного кордону заборонили в’їзд в Україну понад 22 тисячам осіб, у тому числі понад трьом тисячам громадянам Росії. Про це повідомили в Адміністрації Державної прикордонної служби України, передає УНН.

«Станом на квітень органами охорони державного кордону заборонено в’їзд в Україну 22 003 особам, з них 3 396 – громадяни РФ», – повідомили у ДПСУ.

У відомстві також зазначили, що наразі виконуються доручення уповноважених державних органів про заборону в’їзду в Україну 14 139 особам, з них 5 684 громадянам РФ.