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«Шлюб за добу» у Львові: за три роки існування проекту свої серця об’єднали майже 4 тисячі пар

Вероніка Рой

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За три року існування пілотного проекту «Шлюб за добу» у Львові одружилося 3 тисячі 845 пар. Від початку ж року цією послугою скористалися 588 закоханих пар. Про це сьогодні, 13 травня, під час зустрічі із журналістами у Львові розповів міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За його словами, Львів – один з лідерів за кількістю одружень за проектом «Шлюб за добу».

«В Україні щороку одружується приблизно 230 тисяч пар. І та норма, яка залишилася ще за радянщини по сімейному кодексу, передбачає те, що парам необхідно чекати мінімум місяць з моменту подачі заяви до моменту одруження. Ми подивилися статистику, що десь 20% молодять раніше одружувалися швидше, приносячи довідку або про вагітність, або про хворобу. Ми розуміли, що 20% від тих 250 тисяч пар, які одружувалися швидше, я переконаний, не мали якихось важких хворіб. Це було просто бажання одружитися в той день, коли тобі хочеться. Ну і фактично це була корупція, бо давали кошти за отримання цієї фіктивної довідки, а потім ще й платили бюрократу, щоб їм визначили дату одруження. Саме тому ми вирішили запустити проект «Шлюб за добу», – розповів Павло Петренко.

Також він зазначив, що надзвичайно малий відсоток пар, які одружилися за процедурою «Шлюб за добу», розлучилися.

«Нам закидали, що ми влаштуємо в Україні Лас-Вегас і люди напідпитку будуть одружуватися, а потім розлучатися. Але цього не сталося. До речі, за час існування цієї програми одружилося десь 70 тисяч пар. Ми робили спеціальний аналіз фактів розлучення цих майже 70 тисяч пар. З них розлучилося 0, 003%. Якщо порівнювати з аналогічною статистикою тих, хто одружилися за звичайною процедурою, то в перший рік після одруження близько 5% пар розлучається», – пояснив міністр юстиції.

Також він додав, що за цією процедурою громадяни України також можуть одружуватися і з іноземцями.

Нагадаємо, у Львові є три локації, де можна одружитися «по-швидкому» – аеропорт «Львів», Шевченківський гай, стадіон «Арена Львів».

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