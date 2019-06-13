На Турківщині 28-річного хлопця вкусила змія

У середу ввечері, 12 червня, у селі Верхній Турів Турківського району Львівської області змія вкусила 28-річного місцевого мешканця. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

У повідомленні сказано, що змія вкусила хлопця за праву ногу.

Потерпілого у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано у Турківську центральну районну лікарню.

Обставини події встановлюються.

Раніше Львівський портал писав про першу допомогу після укусу змії.