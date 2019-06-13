На Львівщині суди винесли чотири рішення щодо булінгу

У Львівській області суди винесли чотири рішення у справах щодо булінгу у школах. Про це сьогодні, 13 травня, під час зустрічі із журналістами у Львові розповів міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент Львівського порталу.

«Коли ми взялися за питання захисту прав дітей, то зразу хотілося зробити багато тих речей, які раніше замовчувалися. Це є домашнє насильство в сім’ях, це булінг. Ми прийняли в парламенті повний пакет законів по боротьбі з домашнім насильством. Також нашим напрацювання був закон по протидії булінгу. Так, це поки що це адмінштраф. Але воно вже починає працювати. Ми зробили велику програму спільно з вчителями, де пояснюємо, як реагувати на факти булінг, куди звертатися. Наші адвокати спеціально навчені, як працювати з дітьми у таких ситуаціях. Якщо я не помиляюся, зараз вже до сотні судових рішень по всій країні, де суди притягують до відповідальності батьків тих дітей, які застосовують булінг – психологічне чи фізичне насилля проти своїх однолітків. І вона насправді дисциплінує», – сказав він.

До слова, за булінг над однолітками відповідають батьки: грошима або громадськими роботами.

Так, цькування однолітків карається штрафом від 850 до 1700 гривень або ж громадськими роботами від 20 до 40 годин. У випадку, якщо булінг стався повторно або групою осіб, то карається штрафом – від 1700 до 3400 гривень або громадськими роботами від 40 до 60 годин.

Якщо ж цькуванням займаються неповнолітні від 14 до 16 років, то за них також відповідатимуть батьки або опікуни. Рідних булера оштрафують на суму від 850 грн до 1700 грн або громадськими роботами від 40 до 60 годин.

Окрім батьків, за булінг можуть штрафувати і вчителів. У випадку, коли керівник закладу освіти не повідомив поліцію про випадки цькування, то його також каратимуть штрафом від 850 грн до 1700 грн або будуть призначені виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.

Раніше Львівський портал писав про проблему булінгу, детальніше про це читайте у нашому матеріалі «Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?».