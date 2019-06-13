Керівник Мін’юсту пообіцяв провести публічний конкурс на посаду начальника львівської юстиції

У найближчий час планують провести публічний конкурс на посаду начальника Львівського територіального управління юстиції. Про це сьогодні, 13 травня, під час зустрічі із журналістами у Львові розповів міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент Львівського порталу.

Варто зазначити, що у травні цього року начальником львівської юстиції став Микола Станіщук, який раніше очолював юстиції Івано-Франківської області.

«Микола Станіщук тимчасово переведений до Львова. Ми дуже розраховуємо, що найближчими тижнями буде призначено голову Львівської ОДА. Згодом Микола Станіщук повернеться до Івано-Франківська, а також буде проведений публічний конкурс на посаду очільника юстиції у Львівській області. Чому ми це не зробили одразу? Коли немає голови ОДА, то у цей транзитний період передачі повноважень ще обезголовлювати юстицію – це неправильно…Хочемо сподіватися, що очільником юстиції Львівщини стане львівський юрист, який переможе в конкурсі», – зазначив Павло Петренко.