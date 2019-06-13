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Дострокових парламентських виборів може не бути, якщо КСУ забракує два пункти указу Зеленського, – «Опора»

Соломія Головіна

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Дострокові парламентські вибори, призначені на 21 липня можуть не відбутися, якщо Конституційний суд України визнає незаконними одразу 2 пункти указу президента Володимира Зеленського. Про це в ефірі «Громадського» повідомила радниця з юридичних питань Громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Коцюруба.

«Якщо буде визнано указ неконституційним в усіх частинах. Перша частина є, де є розпуск Верховної Ради, і другий пункт про призначення виборів на 21 липня. Якщо рішення КС буде стосуватися обох пунктів, то звичайно, що вибори не можуть бути проведені 21 липня», – зазначила вона.

Тоді вже Центрвиборчком не може ухвалити додаткового рішення. Водночас, треба читати весь текст рішення, оскільки можливо рішення буде стосуватися лише одного з пунктів, наголосила Коцюруба.

«Але підстави для визнання неконституційним рішення є. Тому цілком можливо чекати такого рішення», – додала експертка.

11 червня Конституційний суд проводив засідання щодо законності указу президента про розпуск Ради. Близько 18:00 суд продовжив засідання, але у закритому режимі. Станом на вечір 12 червня, рішення суду невідоме.

Володимир Зеленський також прийшов на засідання Конституційного суду, де розглядали законність його указу.

Відповідний судовий розгляд призначили за зверненням 62 народних депутатів. Один із авторів подання до КС депутат від фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук припустив, що найімовірніше суд винесе рішення упродовж 10 днів, але допустив, що розгляд може продовжитися майже до кінця місяця.

Нагадаємо, 20 травня відбулась інавгурація президента Володимира Зеленського. Під час промови шостий президент заявив, що розпускає парламент.

21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради і призначив дочасні вибори на 21 липня. Він набув чинності з дня публікації — 23 травня.

Група депутатів вважає це рішення незаконним і оскаржила його у Конституційному суді.

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