Вночі у Львові невідомий «замінував» автомобіль

Сьогодні вночі у Львові невідомий повідомив про замінування автомобіля на вул. Навроцького, 23. За результатами перевірки вибухівки в автівці знайдено не було. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, близько 23:18 год., на телефон 101 диспетчера ОКЦ ГУ ДСНСУ у Львівській області надійшло анонімне повідомлення про замінування автомобіля на вул. Навроцького, 23, що біля 8 міської клінічної лікарні.

«З 23:30 год. 11 червня до 03:10 год. 12 червня працювали підрозділи сил цивільного засхиту міста Львова. За результатами обстеження автостоянки та прилеглої території вибухових пристроїв не виявлено. Проводяться заходи по встановленню особи, яка надала неправдиве повідомлення», – йдеться у повідомленні.