ОСТАННІ НОВИНИ

Вночі у Львові невідомий «замінував» автомобіль

Вероніка Рой

|

Сьогодні вночі у Львові невідомий повідомив про замінування автомобіля на вул. Навроцького, 23. За результатами перевірки вибухівки в автівці знайдено не було. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, близько 23:18 год., на телефон 101 диспетчера ОКЦ ГУ ДСНСУ у Львівській області надійшло анонімне повідомлення про замінування автомобіля на вул. Навроцького, 23, що біля 8 міської клінічної лікарні.

«З 23:30 год. 11 червня до 03:10 год. 12 червня працювали підрозділи сил цивільного засхиту міста Львова.  За результатами обстеження автостоянки та прилеглої території вибухових пристроїв не виявлено.  Проводяться заходи по встановленню особи, яка надала неправдиве повідомлення», – йдеться у повідомленні.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...