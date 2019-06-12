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У Львові збирають кошти для участі дітей-сиріт у чемпіонаті світу з футболу

Анастасія Мельник

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У п’ятницю, 14 червня, у Львові відбудеться благодійний захід, на якому збиратимуть кошти  для участі футбольної команди «КОПА» у світовому турнірі «Hope for Mundial» у Варшаві. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу «Центр Опіки Сиріт» ЛА УГКЦ.

 

До складу ФК «Копа» входять діти-сироти, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, з малозабезпечених та багатодітних сімей.

Фото: Віктор Москалюк

 

«Торік юні футболісти посіли перше місце у світовому чемпіонаті. Цьогоріч світовий турнір «Hope for Mundial» відбудеться 13-14 липня у Варшаві. ФК «КОПА» мріє захистити титул чемпіона та може стати  єдиним представником  України на першості. «Зберімось всі разом – заради шляхетної дитячої мрії», – закликають організатори турніру.

Благодійний захід відбудеться 14 червня о 19 годині у ресторані «Молодо Зелено» (Джерельна, 20).

У програмі заходу презентація  футбольної команди «КОПА», представлення форми, в якій хлопці поїдуть на турнір від партнерів, фуршет, виступ Lvivdanceclub та хедлайнера гурту МЕРІ.

Сума, яку необхідно зібрати, становиться близько 3 тисяч євро. Усі зібрані кошти буде спрямовано на перевезення дітей і супровід на турнір, проживання, сувеніри, відвідини місцевих музеїв. Під час поїздки хлопці не лише братимуть участь у змаганнях, а знайомитимуться  із традиціями і культурою країни.

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