Поліція виявила безвісти зниклого львів'янина, який навіть не знав про свій розшук

На Сколівщині поліцейські розшукали безвісно зниклого львів’янина. Чоловік працював на одному з місцевих підприємств у селищі Славське і, за його словами, не знав про те, що перебуває у розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Так, у Сихівський відділ поліції в листопаді 2018 року з заявою про свого зниклого родича звернувся львів’янин. За словами заявника, його 43-річний брат, також мешканець Львова, пішов з дому, не повідомивши нікого з родичів та знайомих, і його місцеперебування невідоме. Мобільний телефон, який зниклий мав з собою, відключений.

Поліцейські оголосили чоловіка у розшук, і сьогодні, 12 червня, виявили його у селищі Славське Сколівського району, де він працював на одному з місцевих підприємств. За словами чоловіка, він живий та здоровий, чому родичі звернулись із заявою про його розшук, йому невідомо і спілкуватись з ними він не хоче.