ОСТАННІ НОВИНИ

Поліція виявила безвісти зниклого львів'янина, який навіть не знав про свій розшук

Соломія Головіна

|

На Сколівщині поліцейські розшукали безвісно зниклого львів’янина. Чоловік працював на одному з місцевих підприємств у селищі Славське і, за його словами, не знав про те, що перебуває у розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Так, у Сихівський відділ поліції в листопаді 2018 року з заявою про свого зниклого родича звернувся львів’янин. За словами заявника, його 43-річний брат, також мешканець Львова, пішов з дому, не повідомивши нікого з родичів та знайомих, і його місцеперебування невідоме. Мобільний телефон, який зниклий мав з собою, відключений.

Поліцейські оголосили чоловіка у розшук, і сьогодні, 12 червня, виявили його у селищі Славське Сколівського району, де він працював на одному з місцевих підприємств. За словами чоловіка, він живий та здоровий, чому родичі звернулись із заявою про його розшук, йому невідомо і спілкуватись з ними він не хоче.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...