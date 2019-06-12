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На Львівщині очистили шлях до бункеру пропаганди ОУН і УПА

Анастасія Мельник

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У вівторок, 11 червня, на Львівщині очищували гірські туристичні шляхи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Зокрема, учасники заходу розчистили шлях до «Бункеру головного осередку пропаганди ОУН і УПА» в селі Корчин, Сколівського району та «На Вежу пам’яті» в селі Сприня, Самбірського району. Також відновили ознакування на шляху «На Вежу пам`яті» на відрізку з села Стрілки Старосамбірського району.

Загалом учасники розчистили понад 20 км активного туризму, відновили навігаційні знаки та інформаційні стенди, очистили бункер ОУН і УПА, а також джерело. У межах розчищувальних робіт здійснили записи шляхів на GPS-трекер, що тепер надасть можливість активним мандрівникам знайти його офлайн та спланувати безпечну подорож.

За словами організаторів, роботи з розчищення шляхів триватимуть впродовж червня.

Організатором заходів є управління туризму та курортів Львівської ОДА у партнерстві з волонтерами Української академії лідерства Львівського осередку, ДСНС у Львівській області, Гірською оперативно-рятувальною службою та працівниками Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, за підтримки Старосамбірської райадміністрації та райради.

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