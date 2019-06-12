Молодику, який повідомив про замінування швейної фабрики у Сокалі, «світить» до 6 років тюрми

Обрали запобіжний захід 28-річному чоловіку, котрий повідомив про замінування швейної фабрики у Сокалі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Як повідомляє прес-служба прокуратури у Львівській області, 29 травня 2019 року, о 19:54 год, зловмисник зателефонував на лінію екстреного виклику «102» ГУ НП у Львівській області та повідомив про замінування сокальського підприємства. Усе це призвело до безпідставного відволікання сил і засобів спеціальних служб для перевірки цього повідомлення.

Так, слідчим суддею підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. На даний час досудове розслідування триває. За вчинене кримінальне правопорушення фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі.

Додамо, раніше департамент цивільного захисту Львівської ОДА зазначав, що чоловік повідомив про замінування швейної фабрики «Датський текстиль», яка знаходиться по вул. Чайковського, 3, у м. Сокаль.