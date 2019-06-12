Львів’ян просять повідомляти про дикорослі самосіви на дахах будинків

Мешканців Львова просять повідомляти про самосіви на дахах будинків. Про це Львівському порталу повідомили у пре-службі Львівської міської ради.

«Щороку комунальні служби районних адміністрацій проводять обстеження та роботи з ліквідації дикорослих рослин на дахах, балконах і парапетах львівських будинків. Ліквідовують рослинність на будинках комунальної форми власності. Натомість, якщо самосіви виявляють на приватних будинках, то їхнім власникам скеровують приписи», — розповіла директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк.

Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР просить допомоги у виявленні дикорослих рослин на дахах, балконах і парапетах львівських будинків. Повідомляти цю інформацію можна на фейсбук сторінку Гарячої лінії міста.