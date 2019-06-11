У Львові відзначили річницю безвізу

Сьогодні, 11 червня, у Львові у парку «На валах» відбулись урочистості з нагоди відзначення другої річниці безвізового режиму України з Європейським союзом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Я пишаюсь, що сьогодні мільйони українців мають біометричний паспорт і можуть вільно подорожувати і дякую українцям, які маючи паспорт поїхали подорожувати і повернулися», – зазначила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

«Завдяки безвізу ми стали вільними, кращими та отримали можливість обирати, куди нам рухатись. Небесна Сотня загинула за те, щоб ми мали право бути вільними. Слава Героям і усім, хто хоче ці цінності вносити у життя», – зазначила дружина Героя Небесної Сотні Наталія Дигдалович.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Як повідомляв Львівський портал, два роки тому, з 11 червня 2017 року, офіційно вступив у силу безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом . З початку дії безвізового режиму українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн ЄС.

Також названо основні причини відмови українцям у в’їзді до ЄС.