Два роки безвізу: українці здійснили майже 43 мільйони поїздок до ЄС

Два роки тому, з 11 червня 2017 року, офіційно вступив у силу безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом . З початку дії безвізового режиму українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн ЄС. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Як повідомляється, режимом безвізу скористалися майже 3 мільйони українців. Також

«Найбільша кількість наших співвітчизників – більше 1 млн осіб перетнули кордон із Польщею. Також для українців були активними ділянки кордону з Угорщиною та Румунією, де перетин кордону по безвізовому режиму склав понад 350 тисяч та більше 245 тисяч осіб відповідно. Близько 226 тисяч осіб перетнули кордон зі Словаччиною. Крім того, зауважимо, що майже 1 мільйон українців скористалися авіаційним сполученням. Тоді як морське сполучення є найменш популярним, адже у такий спосіб перетнуло державний рубіж лише близько 500 осіб», – розповідають прикордонники.

Загалом за другий рік безвізу зафіксовано 2,35 млн поїздок українців-безвізовиків. А це в 4,2 рази більше ніж за перший рік – 560 тис. осіб.

«Це свідчить про те, що все більше українців віддають перевагу безвізовим поїздкам (виключно за біометричними паспортами), особливо з погляду на закінчення терміну дії віз, що були видані до 11 червня 2017 року», – додають у ДПСУ.