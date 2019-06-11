На Підвальній вибухнув газ: постраждав зварювальник

Сьогодні, 11 червня, у Львові на вул. Підвальній, 13, під час відрізання металевої труби болгаркою на зовнішній території будівлі Державного архіву Львівщини, стався вибух газу. У результаті 45-річний зварювальник отримав термічні опіки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

Чоловік отримав термічні опіки 2−3 ступеня правого передпліччя, опіки обличчя, та був госпіталізований у 8-му міську клінічну лікарню.

Постраждалий проживає у с. Перегноїв Золочівського району Львівської області.

Обставини події встановлюють.