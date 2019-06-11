ОСТАННІ НОВИНИ

На Підвальній вибухнув газ: постраждав зварювальник

Анастасія Мельник

|

Сьогодні, 11 червня, у Львові на вул. Підвальній, 13, під час відрізання металевої труби болгаркою на зовнішній території будівлі Державного архіву Львівщини, стався вибух газу. У результаті 45-річний зварювальник отримав термічні опіки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

 

Чоловік отримав термічні опіки 2−3 ступеня правого передпліччя, опіки обличчя, та був госпіталізований у 8-му міську клінічну лікарню.

Постраждалий проживає у с. Перегноїв Золочівського району Львівської області.

Обставини події встановлюють.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...