2-річна дівчинка вилізла на підвіконня і ледь не випала з п’ятого поверху

У Стрию 2-річна дівчинка вилізла на стілець, який поставила на підвіконня на висоті п’ятого поверху, і будь-якої миті могла впасти донизу. В цей час 30-річна матір у стані алкогольного сп’яніння спала. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відділу комунікації поліції Львівської області.

Як зазначається, у Стрийський відділ поліції 7 червня близько 17.00 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що в одній з квартир багатоповерхівки двоє малолітніх дітей перебувають без нагляду і вчиняють дії, що несуть загрозу їх життю та здоров’ю.

На місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції та працівник ювенальної превенції. У вікні однієї з квартир, розташованої на п’ятому поверсі будинку, поліцейські побачили дитину, яка стояла на стільчику на підвіконні і будь-якої миті могла впасти донизу. Як наголошується, на щастя, трагедії вдалося уникнути.

Як встановили правоохоронці, матір дітей, 30-річна жителька Самбірського району, у стані алкогольного сп’яніння спала, а її дворічна донька з старшою сестричкою залишились без нагляду.

Дітей було передано під нагляд родичам. Наразі за даним фактом триває перевірка, вирішується питання про притягнення жінки до відповідальності.