Як вберегти себе від ботулізму: поради від МОЗ

Збудник ботулізму «живе» у ґрунті, але в організм найчастіше потрапляє разом із їжею – в’яленою або копченою рибою чи домашніми консервами. Про профілактику ботулізму, симптоми і лікування розповідає Міністерство охорони здоров’я разом з лікарем-дитячим інфекціоністом, експертом МОЗ України за напрямами «Інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби. Паразитологія» Федором Лапієм.

ЯК УНИКНУТИ БОТУЛІЗМУ

Збудники ботулізму можуть «ховатися» у будь-яких продуктах, які не пройшли достатньої термічної обробки, абияк транспортувались чи зберігались. За статистикою попередніх років найбільшою загрозою для українців є в’ялена риба і м’ясо, яке консервували в домашніх умовах.

Потенційно найбільш небезпечними у контексті ботулізму є:

в’ялена, копчена, солона або консервована риба;

м’ясні та грибні консерви, особлово домашнього виробництва;

копчене м’ясо.

Ботулізм може виникнути внаслідок споживання будь-яких виробів з м’яса – ботулотоксини нерідко містяться в ковбасі, шинці тощо. В умовах коли збудник продукує токсин в умовах відсутності кисню – анаеробні умови.

Ботулізм – це харчове отруєння. Хоча збудники постійно перебувають в ґрунті і утворюють надзвичайно стійкі до впливу хімічних і фізичних факторів спори (форма існування бактерій), шанси заразитись ним через рани вкрай низькі (хоча й не нульові). Рідко мікроорганізм передається від матері до дитини через грудне молоко.

Наразі невідомі випадки ботулізму, пов’язані з уживанням свіжих промитих та правильно проварених чи обсмажених продуктів.

Для профілактики ботулізму, інших харчових отруєнь, кишкових інфекцій:

дотримуйтесь правил гігієни, підтримуйте чистоту під час готування їжі;

відокремлюйте сире від готового, не нарізайте на одній дошці, наприклад, м’ясо і овочі;

забудьте про принцип «гаряче сирим не буває» – завжди ретельно дотримуйтесь норм при тепловій обробці;

зберігайте продукти за безпечної температури;

використовуйте чисту воду, не промивайте овочі водою з річки тощо.

Якщо сумніватесь у якості продуктів – не їжте.

СИМПТОМИ БОТУЛІЗМУ

Найчастіше перші симптоми ботулізму з’являються не одразу, а через 12-24 годин після споживання зараженої їжі. Цей час у кожному конкретному випадку може змінюватись: іноді симптоми ботулізму проявляються майже одразу (через годину чи дві), а іноді – через 3-5 днів. Крім інших факторів, час появи перших симптомів залежить важкості отруєння: що важче захворювання, то коротший інкубаційний період.

Симптоми ботулізму:

порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети,

сильно виражена сухість у роті,

важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає)

підвищена стомлюваність, м’язова слабкість,

запаморочення,

короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім – стадія парезу кишечнику (здуття живота, закреп),

ураження м’язів шиї та кінцівок.

При найменшій підозрі на ботулізм негайно зверніться до лікаря. Госпіталізація обов’язкова незалежно від тяжкості хвороби.

ЯК РОЗВИВАЄТЬСЯ БОТУЛІЗМ

«Це все несерйозно» – зазвичай такою є реакція людей на перші симптоми ботулізму, адже спершу ознаки хвороби з‘являються поступово і спочатку не сильно виражені. Зазвичай це відчуття втоми, легке запаморочення, сухість у роті, нудота.

Перший явно “ботулічний” симптом – порушення зору. Люди найчастіше скаржаться на “сітку або туман” перед очима, предмети двояться перед очима, читати доволі важко, дуже починається параліч очних м’язів. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу. У горлі ніби з’являється “грудка”, боляче ковтати і навіть говорити. Це все пов’язано з ураженням ковтальних м’язів.

Наступні кілька днів триває неврологічна симптоматика і загальнотоксичний синдром. Дуже болить голова і мучить безсоння, у голові паморочиться, а у тілі – слабкість, підвищується температура. У важких випадка- ще й нестача повітря, тягар в грудній клітці, поврехневе дихання.

Розвивається дихальна недостатність – найчастіша причина смерті при ботулізмі.

Важливо якомога раніше отримати медичну допомогу.

ЯК ЛІКУЮТЬ БОТУЛІЗМ

Успіх лікування залежить від ранньої діагностики та своєчасного лікування.

Лікування ботулізму у більшості випадків супроводжується введенням ботулінічного антитоксину – препарату, що містить антитіла для нейтралізації токсину. Що раніше пацієнту введуть “протиотруту”, то менше ризиків є для здоров’я, ускладнень і незворотніх наслідків.

В Україні наявні високоякісні антитоксини, необхідні для негайного лікування ботулізму. 4 червня 204 флакони ботулінічних антитоксинів канадського виробництва, закуплених за державний кошт, почали відправляти в регіони.