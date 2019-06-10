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Сьогодні збірна України зіграє з Люксембургом

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 10 червня,  о 21:45 на стадіоні «Арена Львів» відбудеться матч відбірного турніру Євро-2020 Україна — Люксембург, передає Львівський портал.

 

Матч судитимуть словацька бригада арбітрів на чолі з Петером Краловіцем. На лініях йому допомагатимуть Мілан Штрба та Ерік Вайсс., четвертий суддя — Міхал Оценаш.

Фото: Павла Кубанова

 

Нагадаємо, для вболівальників на площі перед парком Івана Франка облаштована фан-зона для перегляду відбіркових матчів на Євро-2020. Вона працюватиме з 12:00 до 00:00. Також сьогодні о 19 годині на сцені фан-зони виступить гурт Воплі Відоплясова. Трансляція матчу Україна — Сербія розпочнеться о 21:30.

Через матч у Львові також відбудуться зміни руху транспорту, а до стадіону курсуватимуть шатл-баси.

Як повідомляв Львівський портал, у п’ятницю, 7 червня, на стадіоні «Арена Львів» відбувся футбольний матч відбірного турніру Євро-2020 між національними збірними України та Сербії. Синьо-жовті були нещадні та забили п’ять м’ячів до воріт своїх суперників. 

Також збірна України з футболу у першому матчі відбору на «Євро-2020» проти збірної Португалії здобула вольову нічию.  Опісля з рахунком 2:1 синьо-жовті здобули перемогу над Люксембургом.

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