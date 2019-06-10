Парки Львова сьогодні починають обробляти від кліщів

Цього тижня у парках Львова проводитимуть акарацидну обробку від кліщів. У зв’язку з цим мешканців міста просять утриматися від прогулянок у цих парках. Про це Львівському порталу повідомили у відділі екології та природних ресурсів департаменту містобудування міськради.

Так, 10 червня обласним комунальним підприємством «Профілактична дезінфекція» буде проведено перший етап акарацидної обробки. Зокрема, на територіях парків:

«Високий замок»;

«700 річчя Львова»;

«Замарстинівський»;

«Імені Івана Франка»;

РЛП «Знесіння».

Другий етап акарацидної обробки проводитиметься 11 червня на територіях парків:

Імені Папи Римського Івана-Павла ІІ;

«Снопківський»;

«Залізна Вода»;

«Стрийський парк».

Третій етап заплановано провести 12 червня на території:

парку «Личаківський»;

зеленої зони «Майорівка»;

лісопарку «Погулянка».

Під час проведення четвертого – завершального етапу будуть оброблені парки:

«Піскові озера»;

«Горіховий Гай»;

«Скнилівський»;

«Левандівський».

Як наголошують у відділі екології та природних ресурсів, даний захід проводитиметься з метою мінімізації випадків укусів кліщами відвідувачів у міських парках та запобігання можливості виникнення та розповсюдження вірусного кліщового енцефаліту хвороби Лайма.

«Препарат має спрямовану дію виключно на паразитів і не є шкідливим для людей. Однак департамент містобудування просить мешканців поставитись із розумінням до незручностей, які виникатимуть під час проведення акарацидної обробки, та утриматись від відвідування згаданих парків протягом 72 годин», – йдеться у повідомленні.

Дата проведення обробки може змінюватись відповідно до погодних умов.

Нагадаємо, раніше Львівський портал писав, як уберегтися від укусів кліщів.