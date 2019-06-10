Шевченківський гай залишився без електропостачання через гілку, яка впала на високовольтну лінію

В Музеї народної архітектури та побуду ім. Климентія Шептицького нема електропостачання через пошкодження високовольтної лінії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомив директор Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького Роман Назаровець, на високовольтну лінію в парку «Знесіння» впала гілка з дерева. Лінія зазнала пошкодження, тому частина вулиць у Личаківському районі наразі без електропостачання.

«В нас в Музеї на касі згорів щиток, електропостачання в Музеї нема», — повідомив Роман Назаровець.

На місце викликали аварійну бригаду «Львівобленерго».