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Обстріл під Новолуганським. Левко зі Львова у реанімації

Анастасія Мельник

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У п’ятницю, 7 червня, санітарною авіацією до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечнікова доправили десять поранених бійців ЗСУ під Новолуганським. Про це на своїй Facebook-сторінці розповів головний лікар Сергій Риженко.

 

За словами лікаря, двоє з десяти бійців зараз у тяжкому стані. У 22-річного Андрія з Сум осколкове поранення грудної клітки, пробита права легеня, зламані ребра, акубаротравма та множинні сліпі поранення. У 24-річного Левка зі Львова множинні осколкові поранення плеча та стегна, а також контузія.

Обидва хлопці знаходяться у реанімації.

У всіх інших бійців контузія та акубаротравма.

Як повідомляв Львівський портал, 7 червня, внаслідок ворожих обстрілів під Новолуганським двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули, п’ять отримали поранення та 7 чоловік зазнали бойових травм.

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