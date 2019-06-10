Матч Україна-Люксембург на «Арені Львів». До стадіону курсуватимуть шатл-баси

Сьогодні, 10 червня, під час відбіркового футбольного матчу на Євро-2020 на «Арені Львів» відбудуться зміни в русі громадського транспорту, а також до стадіону курсуватимуть шатл-баси. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Для зручності вболівальників до стадіону курсуватимуть шатл-баси. Також продовжено години роботи громадського транспорту, який прямує до стадіону», — повідомили в управлінні транспорту ЛМР.

№ Маршрут Сполучення Кількість автобусів, час роботи 1 Автобусний маршрут (шатл) пл. Петрушевича — вул. Вернадського (8-ма дорога) 6 з 19.00 до 21.00 год вул. Стрийська (перехрестя з вул. Сокільницькою) — пл. Петрушевича 8 з 23.30 до 01.00 год 2 Автобусний маршрут (шатл) Кінотеатр ім. О. Довженка — вул. Вернадського (8-ма дорога) 3 з 19.00 до 21.00 год 6 з 23.30 до 01.00 год 3 Тролейбусний маршрут № 24 пр. Червоної Калини — Автовокзал Буде продовжено час роботи автобусних маршрутів № 3А, 9, 10, 25, 40 і тролейбусних маршрутів № 3, № 24 до 01.00 год. 4 Автобусний маршрут № 3А пл. Різні — ТЦ Кінг Крос Леополіс 5 Автобусний маршрут № 9 с.Муроване-Автовокзал 6 Автобусний маршрут № 10 Гол. Залізничний вокзал — ТЦ Кінг Крос Леополіс 7 Автобусний маршрут № 25 вул. Старознесенська — ТЦ Кінг Крос Леополіс 8 Автобусний маршрут № 40 м. Винники — ТЦ Кінг Крос Леополіс 9 Тролейбусний маршрут № 3 вул. Ряшівська — Автовокзал З 19.00 год. кількість тролейбусів на маршруті № 3 буде збільшено на 3 од.

Додамо, що сьогодні о 21:45 на стадіоні «Арена Львів» відбудеться матч відбірного турніру Євро-2020 Україна — Люксембург.

Нагадаємо, для вболівальників на площі перед парком Івана Франка облаштована фан-зона для перегляду відбіркових матчів на Євро-2020. Вона працюватиме з 12:00 до 00:00. Також сьогодні о 19 годині на сцені фан-зони виступить гурт Воплі Відоплясова. Трансляція матчу Україна — Сербія розпочнеться о 21:30.

Як повідомляв Львівський портал, у п’ятницю, 7 червня, на стадіоні «Арена Львів» відбувся футбольний матч відбірного турніру Євро-2020 між національними збірними України та Сербії. Синьо-жовті були нещадні та забили п’ять м’ячів до воріт своїх суперників.

Також збірна України з футболу у першому матчі відбору на «Євро-2020» проти збірної Португалії здобула вольову нічию. Опісля з рахунком 2:1 синьо-жовті здобули перемогу над Люксембургом.