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Масове отруєння на весіллі у Львові: кількість госпіталізованих зросла до 26 осіб

Вероніка Рой

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Кількість госпіталізованих, які отруїлися в ресторані «Червона Рута» у Львові, зросла до 28 людей. Серед них – п’ятеро дітей. Про це інформує Львівський обласний лабораторний центр МОЗ.

 

«Станом на 14.00 год. 10 червня всього за допомогою до медиків звернулись 28 осіб (5 дітей). З них 21 особа госпіталізована в інфекційний стаціонар КНП ЛОР «ЛОІКЛ» та 5 осіб в інфекційне відділення Новояворівської МЛ. Стан пацієнтів середньої важкості», – йдеться у повідомленні.

У лабораторному центрі також зазначають, що в ході епідрозслідування встановлено, що з готової ресторанної продукції захворілі вживали наступне: торт печінковий, печінка тушкована з яблуками, рулетки з баклажаном і сиром, салат «Цезар з куркою», шашлик з мангалу, щука фарширована, голубці з м’ясом і рисом.  Із виробів  домашнього приготування: м’ясна нарізка, кров’янка, фарширована качка, випічка домашнього приготування із кремом.

Спільними симптомами захворювання є скарги на високу температуру (39,9 °С), блювоту, понос, загальну слабість, біль у животі.

Фахівцями Львівського міського відділу ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України» розпочато епідеміологічне розслідування.

Нагадаємо, люди отруїлися на весіллі 8 червня в ресторані «Червона Рута» у Львові. Згодом поліція відкрила кримінальне провадження через масове отруєння.

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