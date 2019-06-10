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У Львові після святкування весілля 18 людей потрапили до лікарні

Вероніка Рой

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У Львові до лікарні госпіталізували 18 осіб, які отруїлися на весіллі в одному з місцевих ресторанів. Про це інформує прес-служба міськради Львова з посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

 

Як повідомляється, 9 червня о 17.45 год. до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні пацієнтів, що були гостями на весіллі 8 червня в ресторані «Червона Рута», який знаходиться на вул. Хуторівка, 26.

«Пацієнтів госпіталізували із симптомами: висока температура, понос, блювота. На весіллі було близько 100 осіб. Станом на 09.00 год. 10 червня за допомогою звернулось 20 осіб, з них 10-річна дитина. Госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню 18 осіб, в тому числі 1 дитина», – мовиться у повідомленні.

Наразі стан пацієнтів середньої тяжкості. Їм надають комплекс лікувально-діагностичних заходів, відповідно до клінічних протоколів МОЗ України.

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