Для львів’ян літнього віку проведуть «Ретровечірку в колі друзів»

Завтра,11 червня, в клубі «Picasso», що на вул. Зеленій, 88, для одиноких осіб львів’ян літнього віку проведуть «Ретровечірку в колі друзів». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Забувши про хвороби і вічні клопоти, бабусі та дідусі поринуть у світ танцю та спогадів своєї юності. Крім танців, заплановано виступи танцювальних, вокальних колективів. Має бути дуже весело та активно!», — повідомили організатори.

Подія відбудеться о 15.00 год.

Контактна особа п. Наталія, тел.: 0974436548.