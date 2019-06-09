Парад Героїв у Чорткові відвідала делегація з Львівщини

Сьогодні, 9 червня, у місті Чортків, що на Тернопільщині, відбуваються урочисті заходи з нагоди 100-річчя Чортківської офензиви. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відтак, делегація з Львівської області на чолі з першим заступником голови Львівської обласної державної адміністрації Ростиславом Замлинським поклали квіти до пам’ятника «Борцям за волю України» та спільно помолилися.

Опісля, представники Львівщини спільно з представниками влади, духовенством, військовими та громадськістю взяли участь у параді Героїв від пам’ятника «Борцям за волю України» до парку культури і відпочинку ім. Івана Франка.

У межах програми також відбудеться театрально-історичної реконструкції бою з нагоди 100-річчя подій наступальної військової операції Української Галицької Армії – Чортківська офензива.

Завершить урочисті заходи з нагоди 100-річчя Чортківської офензиви фестиваль художніх колективів Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні на Тернопільщині, погасили поштову марку, присвяченої сотій річниці наступальної військової операції Української Галицької Армії.