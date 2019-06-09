До 100-річчя Чортківської офензиви погасили поштову марку

Сьогодні, 9 червня, місті Чортків, що на Тернопільщині, погасили поштову марку, присвяченої сотій річниці наступальної військової операції Української Галицької Армії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Також у межах заходів відбулось відкриття військового-історичного музею та презентація виставки «Чортківська офензива».

Довідка.

Чортківська офензива (Чортківський наступ) або Червнева офензива – історична назва наступальної військової операції Української Галицької Армії (УГА), здійсненої в період з 7 по 28 червня 1919 року. Вона була однією з найзначніших наступальних операцій, що здійснила Галицька армія під час польсько-української війни в Галичині 1918 – 1919 роках. 25 тисяч українських солдатів і офіцерів примусили відступити по всій лінії фронту більш як 100-тисячну польську армію, добре озброєну і підсилену французами. І тільки зовнішні чинники та брак матеріально-технічного забезпечення врятували супротивника від воєнної поразки.