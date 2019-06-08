Шевченко прокоментував матч збірної з Сербією

Після феєричної перемоги України над збірною Сербії, головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко провів прес-конференцію, де розповів про свої емоції та наступні дії команди. Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

— Ви підкликали до себе Коноплянку перед першим голом і показали на правий фланг. Це була якась заготовка?

— Якби після кожної моєї вказівки забивався м’яч, було б чудово, але насамперед спрацювало те, що ми добре підготувалися до матчу. Серби грали у три захисники, ми встигли перелаштуватися. Ми плідно попрацювали на зборах — насамперед над фізичною підготовкою. Фізична готовність у цій зустрічі вирішила все. Особливо це було важливо для тих хлопців, в яких давно завершився чемпіонат. Євген Коноплянка відмінно підготувався та провів чудову гру.

— За три дні — матч із Люксембургом. Як будете готуватися?

— Ми сьогодні віддали на полі багато сил. Завтра в нас починається підготовка до наступного поєдинку. Намагатимемося відновити гравців. Готуватимемося та будемо намагатися зіграти ще один матч на високому рівні.

— Як ви думаєте, сьогодні Україна показала свій максимум чи Сербія відіграла надто слабко?

— Переломний момент сьогодні був, коли ми зуміли реалізувати свої можливості. Потім ми мали перевагу в рахунку, серби були вимушені відкривати зони. Рахунок великий, але він не має значення, для нас важлива була перемога. Так, ми провели гарний матч. Але в сербів чудова команда, і в нас буде важка гра на виїзді. Зараз не залишилося слабких команд у Європі. Якщо ти втратив п’ять—сім відсотків своєї форми, уже буде дуже важко.

— Відчувається, що в команді немає ейфорії, результат сприйняли стримано…

— Так, ейфорії немає. Я вірю в роботу та ставлення гравців. Потрібно наполегливо тренуватися. Ми зіграли чудовий матч, але треба рухатися далі.

— Стадіон скандував ваше прізвище. Що ви відчували в цей момент?

— Було приємно, згадав часи, коли був гравцем. Це найкращий комплімент, який можна отримати. Ще раз дякую вболівальникам.

— Чи планується ротація складу в поєдинку з Люксембургом?

— Завтра в нас буде важливий день, будемо дивитися. У нас є два дні на підготовку. Якщо зможуть відновитися ті виконавці, які сьогодні виходили на поле, вони будуть грати. Якщо ні — буде ротація.

— За рахунок чого сьогодні вдалося нейтралізувати грізного форварда Йовича, адже його навіть довелося замінити?

— За рахунок командних дій, страховки. Було важливо позбавити сербів простору. Захисники повинні були грати дуже уважно.

Наприкінці хочу подякувати також представникам преси за висвітлення нашої роботи та запросити вболівальників на наші наступні матчі.

Як повідомляв Львівський портал, учора, 7 червня, на стадіоні «Арена Львів» відбувся футбольний матч відбірного турніру Євро-2020 між національними збірними України та Сербії. Синьо-жовті були нещадні та забили п’ять м’ячів до воріт своїх суперників.

Наступний матч на «Арені Львів» відбудеться у понеділок, 10 червня. Україна вдруге зустрінеться зі своїм суперником в кваліфікації – Люксембургом.

Нагадаємо, на площі перед університетом ім. Івана Франка облаштована фан-зона. Також для відданих фанів синьо-жовтої команди у Львові курсуватимуть шатл-баси до «Арени Львів».

До слова, збірна України з футболу у першому матчі відбору на «Євро-2020» проти збірної Португалії здобула вольову нічию. Опісля з рахунком 2:1 синьо-жовті здобули перемогу над Люксембургом.