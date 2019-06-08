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Партія Саакашвілі на вибори йде самостійно

Анастасія Мельник

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Партія Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил» на вибори Верховної Ради – йде самостійно. Про це колишній президент Грузії та екс-губернатор Одещини заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

 

За словами Міхеіла Саакашвілі, його партія йде на вибори, щоб підтримати загальну хвилю, яка прийшла з обранням Володимира Зеленського, щоб генерувати великі ідеї, які приведуть до того, що Україна повинна зробити стрибок вперед.

«Ми збираємося зараз в офісі і разом з вами будемо складати список, разом з вами будемо йти на ці вибори, разом з вами, я впевнений, будемо перемагати, якщо добре організуємося», – додав Міхеіл Саакашвілі.

Як повідомляв Львівський портал, Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до указу Петра Порошенка та повернув громадянство екс-очільнику Одеської облдержадміністрації Міхеілу Саакашвілі.

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