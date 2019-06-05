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Наступного тижня парки Львова оброблятимуть від кліщів. Мешканців просять утриматись від прогулянок

Вероніка Рой

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Наступного тижня у парках Львова проводитимуть акарацидну обробку від кліщів. У зв’язку з цим мешканців міста просять утриматися від прогулянок у цих парках. Про це Львівському порталу повідомили у відділі екології та природних ресурсів департаменту містобудування міськради.

 

Так, 10 червня обласним комунальним підприємством «Профілактична дезінфекція» буде проведено перший етап акарацидної обробки. Зокрема, на територіях парків:

  • «Високий замок»;
  • «700 річчя Львова»;
  • «Замарстинівський»;
  • «Імені Івана Франка»;
  • РЛП «Знесіння».

Другий етап акарацидної обробки проводитиметься 11 червня на територіях парків:

  • Імені Папи Римського Івана-Павла ІІ;
  • «Снопківський»;
  • «Залізна Вода»;
  • «Стрийський парк».

Третій етап заплановано провести 12 червня на території:

  • парку «Личаківський»;
  • зеленої зони «Майорівка»;
  • лісопарку «Погулянка».

Під час проведення четвертого – завершального етапу будуть оброблені парки:

  • «Піскові озера»;
  • «Горіховий Гай»;
  • «Скнилівський»;
  • «Левандівський».

Як наголошують у відділі екології та природних ресурсів, даний захід проводитиметься з метою мінімізації випадків укусів кліщами відвідувачів у міських парках та запобігання можливості виникнення та розповсюдження вірусного кліщового енцефаліту хвороби Лайма.

«Препарат має спрямовану дію виключно на паразитів і не є шкідливим для людей. Однак департамент містобудування просить мешканців поставитись із розумінням до незручностей, які виникатимуть під час проведення акарацидної обробки, та утриматись від відвідування згаданих парків протягом 72 годин», – йдеться у повідомленні.

Дата проведення обробки може змінюватись відповідно до погодних умов.

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