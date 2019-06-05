Наступного тижня парки Львова оброблятимуть від кліщів. Мешканців просять утриматись від прогулянок

Наступного тижня у парках Львова проводитимуть акарацидну обробку від кліщів. У зв’язку з цим мешканців міста просять утриматися від прогулянок у цих парках. Про це Львівському порталу повідомили у відділі екології та природних ресурсів департаменту містобудування міськради.
Так, 10 червня обласним комунальним підприємством «Профілактична дезінфекція» буде проведено перший етап акарацидної обробки. Зокрема, на територіях парків:
- «Високий замок»;
- «700 річчя Львова»;
- «Замарстинівський»;
- «Імені Івана Франка»;
- РЛП «Знесіння».
Другий етап акарацидної обробки проводитиметься 11 червня на територіях парків:
- Імені Папи Римського Івана-Павла ІІ;
- «Снопківський»;
- «Залізна Вода»;
- «Стрийський парк».
Третій етап заплановано провести 12 червня на території:
- парку «Личаківський»;
- зеленої зони «Майорівка»;
- лісопарку «Погулянка».
Під час проведення четвертого – завершального етапу будуть оброблені парки:
- «Піскові озера»;
- «Горіховий Гай»;
- «Скнилівський»;
- «Левандівський».
Як наголошують у відділі екології та природних ресурсів, даний захід проводитиметься з метою мінімізації випадків укусів кліщами відвідувачів у міських парках та запобігання можливості виникнення та розповсюдження вірусного кліщового енцефаліту хвороби Лайма.
«Препарат має спрямовану дію виключно на паразитів і не є шкідливим для людей. Однак департамент містобудування просить мешканців поставитись із розумінням до незручностей, які виникатимуть під час проведення акарацидної обробки, та утриматись від відвідування згаданих парків протягом 72 годин», – йдеться у повідомленні.
Дата проведення обробки може змінюватись відповідно до погодних умов.
Вероніка Рой