Наслідки негоди в Україні: 360 км дороги розмито, 97 мостів пошкоджено

За даними гідрометеорологічних служб ДСНС у травні-червні на території України випало до двох місячних норм опадів. Відтак, в ДСНС розповіли про наслідки негоди. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Кабміну.

«Внаслідок негоди загалом по Україні пошкоджено близько 40 об’єктів соціальної сфери, кількість підтоплених житлових будинків перевищує 2,6 тис, розмито 25 км берегів та 360 км покриття автомобільних доріг, пошкоджено 97 автомобільних та пішохідних мостів. Загинули дві особи», – такі дані були озвучені під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.