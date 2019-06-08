На Львівщині перекинулося авто: 19-річний пасажир загинув, водій у реанімації

Учора ввечері, 7 червня, між селами Подусів та Новосілка у Перемишлянському районі Львівської області, водій «Рено Кенго» не впорався з керуванням, через що автівка перекинулася у кювет. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За словами правоохоронців, водій автомобіля «Рено Кенго», 21-річний житель Перемишлянського району, не обрав безпечної швидкості руху, з’їхав на узбіччя, де автомобіль перекинувся у кювет.

Від отриманих травм 19-річний пасажир автомобіля помер у лікарні, водія із тілесними ушкодженнями госпіталізовано в реанімаційне відділення.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до восьми років без права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.