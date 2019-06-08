Львівську «Муніципальну варту» залишили без зарплатні

У четвер, 6 червня, на сесії Львівської міської ради депутати не проголосували за перерозподіл коштів. А відтак, понад триста працівників підприємства не отримають зарплатню за травень. Про це йдеться на сторінці «Муніципальної варти» у Facebook.

«Я не розумію, чим завинив водій евакуатора і тих дві сотні охоронців, які охороняють 24 об’єкти комунальної власності цілодобово? ЛКП «Муніципальна Варта» не вимагає грошей на якісь незрозумілі речі. Ми просимо виплатити нам зарплату. У нас працює 310 працівників», — прокоментував директор ЛКП «Муніципальна Варта» Богдан Кухарук.

За його словами, на підприємстві працюють 30 учасників бойових дій та ще 10 – зараз на службі, частина з них у зоні бойових дій.

«Роботу здійснюють 9 відділів. Наприклад, один з підрозділів – Центр безпеки міста – за день опрацьовує дуже багато інформації. Від початку року Центр надав правоохоронцям оперативної інформації щодо ДТП 411 разів.

Також завдяки цьому відділу, у Львові евакуювали 400 автомобілів за півроку. А штрафи, сплачені порушниками, поповнили бюджет міста», – розповів Богдан Кухарик.

Він також додав: «Під охороною «Муніципальної Варти» у місті перебувають 30 об’єктів. А у відділі охорони працює 120 осіб. З початку цього року сума отриманих коштів за послуги охорони складає понад 670 тисяч гривень».

Керівник «Муніципальної варти» зауважив, що такі проблеми пов’язані з тим, що більшість депутатів до кінця не розуміє чим займається підприємство.

Для роз’яснення, депутати вимагали заслухати інформацію про діяльність комунального підприємства на пленарному засіданні. За словами Богдана Кухарика, депутати прийняли рішення заслухати звіт наприкінці засідання. Однак, коли черга дійшла до питання, обранці почали виходити – аж поки у залі їх залишилось занадто мало для голосування.

Богдан Кухарик додав, що питання відклали до наступного засідання, яке відбудеться 20 червня.

Як повідомляв Львівський портал, 29 травня, під час штурму Львівської міської ради постраждав працівник «Муніципальної варти».