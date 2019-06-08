Частина вулиць у Шевченківському районі залишилася без води

Сьогодні, 8 червня, у Львові частина вулиць у Шевченківському району залишилася без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.
Водопостачання призупинено через витік води по вул. Лемківська,1, за такими адресами:
- вул. Гайдамацька – Всі будинки
- вул. Дашкевича Р – Всі будинки
- вул. Долинського Л – Всі будинки
- вул. Жовківська – Всі будинки
- вул. Заводська – Всі будинки
- вул. Ковалевської С – Всі будинки
- вул. Кушевича С – Всі будинки
- вул. Лемківська – Всі будинки
- вул. Лобачевського М – Всі будинки
- вул. Тесленка А – Всі будинки
- вул. Ткацька – Всі будинки
- вул. Замарстинівська буд. 34, 36, 38, 47, 50, 51, 52, 54, 58, 64, 67
Анастасія Мельник