Частина вулиць у Шевченківському районі залишилася без води

Сьогодні, 8 червня, у Львові частина вулиць у Шевченківському району залишилася без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Водопостачання призупинено через витік води по вул. Лемківська,1, за такими адресами: