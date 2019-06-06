Завдяки інтерактивній мапі львів’яни можуть перевірити якість виконання ремонтних робіт у місті

Сьогодні, 6 червня, у Львові представили Антикорупційну карту ремонтів. Тепер львів’яни можуть відслідковувати виконання ремонтних робіт у місті, на які було витрачено кошти з місцевого бюджету, передає кореспондент Львівського порталу.

Як розповіла засновниця ГО «Антикорупційний штаб» Галина Янченко, карта охоплює всю територію України, включаючи навіть маленькі села країни. Також вона зазначила, що ця карта наповнюється автоматично, в режимі реального часу. Інформацію по об’єктах ця програма отримує з електронної системи державних закупівель Prozorro.

«Незалежно від того чи це місто, чи пункт обласного значення, всеодно проводиться велика кількість закупівель, велика кількість об’єктів ремонтується. І відповідно жодна громадська організація чи департамент органу місцевого самоврядування просто фізично не може промоніторити і перевірити якість цих робіт і їх тривалість в часі. Тому ми вирішили збирати всі ці дані і наносити їх на карту. Чому на карту? Тому що це прив’язка до адрес і людям дуже просто та зрозуміло. Мешканці можуть зайти на карту і по геомітках побачити, на які об’єкти та адреси виділялися певні кошти. Клікнувши на об’єкт, громадяни бачать повну інформацію про об’єкт», – пояснила вона.

Зайшовши на Антикорупційну карту ремонтів, львів’яни можуть дізнатися, як використовуються бюджетні кошти, які виділили, наприклад, на ремонти доріг, лікарень, дитячих майданчиків, шкіл тощо. Механізм такий: громадянин заходить на карту, обирає свою область, знаходить потрібну адресу та бачить, чи виконуються на цьому об’єкті ремонтні роботи, скільки на них було витрачено коштів, хто підрядник. Після цього мешканець може перевірити, чи дійсно були виконані ці роботи. У випадку якщо ремонту не було проведено або він зроблений неякісно, то тоді громадянин може поскаржитися.

«На карті можна подивитися інформацію про замовників, а також отримати контактну інформацію підрядників. Громадянин може звернутися безпосередньо і до державних органів. У випадку, якщо вам це не вдалося, то тоді на карті можна скористатися кнопкою поскаржитися і відправити інформацію у юридичний департаменту нашого «Антикорупційного штабу», – каже Галина Янченко.

Також представники «Антикорупційного штабу» на об’єктах, де проводяться ремонтні роботи у Львові, розвішуватимуть листівки з усіма даними.

Зазначимо, що у Львові з 2017 року було витрачено майже 2,9 млрд гривень та укладено три тисячі договорів. Найбільше коштів у місті витратили на сферу ЖКГ, капітальне будівництво та об’єкти водоканалу.

Додамо, що у Львові в топ-3 найдорожчих ремонтів, за даними «Антикорупційного штабу», входять: реконструкція площі Двірцевої. На неї витратять 165,5 млн грн. Далі йде реконструкція вул. Замарстинівської. Сума робіт становить 84,5 млн грн. Третю сходинку посідає капітальний ремонт парку «Скнилівський», який обійдеться у 43,9 млн грн.

Фото: Львівський портал, «Антикорупційний штаб»