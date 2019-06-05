Виходь з хати вболівати. Львів приймає два кваліфікаційні матчі до Євро-2020

У Львові 7-го та 10-го червня на стадіоні «Арена Львів» відбудуться два матчі футбольної збірної України проти збірних Сербії та Люксембургу, які виборюють путівки на Євро-2020. Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив начальник управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Роман Хім’як.

За словами чиновника, підготування до відбору на чемпіонат Європи 2020 йде повним ходом, налагоджено усі транспортні розв’язки, повідомлено усі служби охорони та медичної допомоги.

«У першу чергу, досить важливою є безпека проведення як і матчів так і забезпечення івент-заходів, які будуть відбуватись навколо матчів, вчора відбувалась крайня нарада щодо блоку безпеки та сьогодні запланована ще одна із представниками контрл-руму на стадіоні «Арена Львів». Викликає занепокоєння настрої окремих організацій та людей, проте, вважаю, що львів’яни та гості досить мудрі люди і зможуть запобігти конфліктам», – зазначає Роман Хім’як.

За словами заступника виконавчого директора Федерації футболу Львівської області Андрія Смольського, надзвичайно добре подбали про комфорт усіх вболівальників, починаючи від транспорту та закінчуючи людьми із обмеженими можливостями. Щоб запобігти махінаціям із квитками їх зробили зробили іменними.

«Цього разу дуже великий ажіотаж, адже людей, що хочуть потрапити на матч є набагато більше ніж квитків, саме тому квитки є іменними та бажаючі відвідати матч обов’язково мають мати при собі документ, що засвідчує особу. Вхід на стадіон буде відкрито із 18:45, для комфорту будуть шатл-баси, які працюватимуть з 18:00 та відправлятимуться із площі Євгена Петрушевича. Окрема категорія громадян-це люди із інвалідністю, ДЦП, спілка сліпих, інваліди опорно-рухового апарату, для яких буде окремий вхід та вони отримають безкоштовні запрошення на матч», – повідомив він.

Для тих, хто не зможе потрапити на сам матч, буде працювати велика фан-зона навпроти головного корпусу Національного університету імені Івана Франка (вул.Університецька 1) .

«Наступні вихідні пройдуть у Львові та області під гаслом #Виходь_з_хати_вболівати, це гасло офіційної фан-зони, що працюватиме з 7 по 10 червня. Вхід на територію є вільним, проте вона буде обгороджена, на вході стоятиме цілодобова охорона і здійснюватиметься фейс-контроль .О 17:00 відбудеться офіційне відкриття об 19:00-концерт DZIDZIO, а 10 червня-концерт «Воплі Відоплясова»», – повідомив організаторка фан-зони Ольга Гренюх.