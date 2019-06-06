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У Львові на матчі збірної України очікують сербських хуліганів, – ЗМІ

Вероніка Рой

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Завтра, 7 червня, національна збірна України зіграє проти сербів у рамках кваліфікації до Євро-2020. Головна команда країни прийме противника у Львові. На матчі очікують хуліганів Белграду. Про це інформує UA- Футбол з посилання на видання «Спортивка».

 

Як повідомляється, крім 200 сербських фанатів, які точно очікуються на поєдинку, також готуються приїхати хулігани з Белграду та хорватські ультрас. За інформацією джерела, поліція викликає допомогу з інших міст – у тому числі з Києва.

Нагадаємо, що 7-го та 10 червня у Львові збірна України проведе поєдинки відбірного турніру Євро-2020 проти команд Сербії та Люксембургу.

Для перегляду відбіркових матчів на Євро-2020, які відбудуться на стадіоні «Арена Львів», на площі перед парком імені Івана Франка облаштують фан-зону . Вона працюватиме під гасом «Виходь з хати вболівати!».

Окрім цього, під час відбіркових футбольних матчів на Євро-2020 на «Арені Львів» відбудуться зміни в русі громадського транспорту міста, а також до стадіону курсуватимуть шатл-баси.

Фото: REPIN.info

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