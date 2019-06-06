Товариство охорони пам’яток звернулося до правоохоронців щодо руйнації церкви у Славському

Товариство охорони пам’яток написало відкритого листа до Української греко-католицької церкви, органів охорони культурної спадщини та правоохоронців, щодо проведеного забороненого ремонту в історичній архітектурній пам’ятці – церкві Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ у Славському. Про це сьогодні, 6 червня, під час зустрічі із журналістами розповів керівник товариства Андрій Салюк, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

За словами керівника Товариства охорони пам’яток Андрія Салюка, на стінах церкви Успіння Пресвятої Богородиці смт. Славське під шаром пізніших перемалювань були авторські розписи Модеста Сосенка та Юліана Буцманюка, які можна було відреставрувати. Про це свідчать результати фахових техніко-технологічних досліджень фрагментів тиньку.

Водночас художниця-реставратор Ірина Гірна, розповідає, коли 16 травня вона з колегами зайшла у церкву, жодних розписів на стінах вже не було.

«Це виглядало так наче ми зайшли в печеру, а не в церкву. З неї винесли все. Частина тиньку ще залишалась на стінах. Було зрозуміло, що робітникам важливо якнайшвидше збити самі розписи, щоб не було розмов про реставрацію. В першу чергу збивали лики святих – вони були внизу купи сміття. Через тиск громади нам вдалось взяти лише кілька фрагментів збитих розписів – з орнаментами та крилами ангелів», – розповіла Ірина Гірна.

Експерти зазначають, що шар авторських розписів (фарбові шари, сріблення) справді у деяких фрагментах був вкритий тонким, у деяких більш щільним шаром пізнішого олійного перемалювання. Однак це перемалювання не знищило автентичних розписів і їх можна було відреставрувати.

Відтак, Товариство охорони пам’яток вимагає відповідні органи та установи звернути увагу на цей випадок та вжити заходів.

Як повідомляв Львівський портал, всередині травня у церкві Успіння Пресвятої Богородиці смт. Славське знищили розписи відомих українських художників доби сецесії Модеста Сосенка та Юліана Буцманюка.