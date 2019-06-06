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Один із скверів Львова назвали іменем Сергія Дмитровського

Соломія Головіна

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Скверу, який розташований на площі Данила Галицького, присвоїли ім’я заслуженого працівника цивільного захисту України, генерал-майора служби цивільного захисту Сергія Дмитровського. Відповідне рішення ухвалили депутати Львівської міської ради сьогодні, 6 червня, під час сесійного засідання, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Згідно із рішення Галицька районна адміністрація у місячний термін має виготовити та встановити таблиці з назвою «Сквер імені Сергія Дмитровського».

«Це людина, яка надзвичайно любила життя, але була готова в будь-яку хвилину його віддати, щоб львів’яни жили у безпеці та спокої», – сказав секретар Львівської міськради Анатолій Забарило.

Як повідомляв Львівський портал, у Винниках частину вул. Івасюка перейменовано на вул. Генерала Сергія Дмитровського.

Нагадаємо, багаторічний начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області відійшов у вічність 14 листопада 2018 року.

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