Один із скверів Львова назвали іменем Сергія Дмитровського

Скверу, який розташований на площі Данила Галицького, присвоїли ім’я заслуженого працівника цивільного захисту України, генерал-майора служби цивільного захисту Сергія Дмитровського. Відповідне рішення ухвалили депутати Львівської міської ради сьогодні, 6 червня, під час сесійного засідання, передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно із рішення Галицька районна адміністрація у місячний термін має виготовити та встановити таблиці з назвою «Сквер імені Сергія Дмитровського».

«Це людина, яка надзвичайно любила життя, але була готова в будь-яку хвилину його віддати, щоб львів’яни жили у безпеці та спокої», – сказав секретар Львівської міськради Анатолій Забарило.

Як повідомляв Львівський портал, у Винниках частину вул. Івасюка перейменовано на вул. Генерала Сергія Дмитровського.

Нагадаємо, багаторічний начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області відійшов у вічність 14 листопада 2018 року.