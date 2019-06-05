Правоохоронці Львівщини розшукують двох захисників, які зникли у зоні АТО

Працівники Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області розшукують двох військових, які зникли у зоні АТО. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Зокрема розшукують 53-річного Олега Пертаку, мешканця Стебника, який перебував у зоні АТО та зв’язок з ним було втрачено.

Окрім того розшукують 29-річного Сергія Хотєнова, мешканця Дрогобича, який перебував в зоні АТО та 18 лютого 2015 року зв’язок з ним було втрачено. Останнє відоме місцеперебування: Донецька область, м. Дебальцеве.

Всіх, кому що-небудь відомо про його місцезнаходження військових, просимо повідомити в Дрогобицький відділ поліції за номерами телефонів: 068-629-51-59, 097-988-87-38 чи «102».