Під час обшуку у мешканця Львівщини поліцейські вилучили зброю та боєприпаси

У Миколаївському районі під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у чоловіка зброю та боєприпаси. Зловмисник зберігав їх за місцем проживання без жодних дозвільних документів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Миколаївського відділення поліції 4 червня, під час проведення санкціонованого обшуку в господарстві 28-річного жителя одного із сіл району, виявили та вилучили мисливську двоствольну рушницю іноземного виробництва, малокаліберний карабін з оптичним прицілом та глушником, гладкоствольну гвинтівку зі змінним стволом та боєприпаси. Жодних дозвільних документів на зброю чоловік не мав. Зброю та боєприпаси скеровано на експертизу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Статтею передбачене покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває.