Львів готується до грандіозного проекту «Українська пісня»: чим організатори дивуватимуть цьогоріч?

17 серпня на «Арені Львів» відбудеться масштабна музична подія року – Національний проект«Українська пісня/Ukrainian Song Project». Цьогоріч проект обіцяє привернути міжнародний інтерес, а також представити майбутніх зірок української сцени. Про особливості цьогорічної «Української пісні» сьогодні, 5 червня, розповіли організатори проекту, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами генерального продюсера і співзасновника Національного проекту Українська пісня/Ukrainian Song Project Тараса Курчика, цей проект – це фундамент, завдяки якому молодий артист може відштовхнутися і почати свій шлях на українській сцені.

«Ми хочемо дарувати Львову та нашій країні нових артистів, відкривати нових зірок. Ми будемо робити все, аби у цей проект потрапили найсучасніші, найталановитіші виконавці. Щоб ця музика з «Арени Львів» переходила на наші радіостанції та телебачення. Дійсно, ми хочемо, аби цей проект народжував нові хіти», – зазначив він.

Зазначимо, що організатори грандіозного концерту до 10 червня продовжили прийом заявок на участь у проекті. На сьогодні вже надійшло близько 300 заявок від конкурсантів з різних міст України. Відбір учасників відбуватиметься у три етапи. І вже 17 серпня разом з відомими артистами на сцені на «Арені Львів» виступатимуть молоді виконавці та гурти – десятеро переможців відбірного туру.

Також цьогоріч, як і минулого року, організатори не приховують членів експертної ради, які обиратимуть фіналістів проекту, що виступатимуть на «Арені Львів». Члени конкурсної комісії: Руслан Квінта (музичний продюсер конкурсу «Євробачення», співак), Михайло Некрасов (композитор), Олександр Порядченко ( засновник лейблу «Контрмарка), Геннадій Вітер (музичний продюсер каналу «Україна»), Роман Муха (продюсер телеканал М2), Ігор Панасов (засновник, організатор і генеральний продюсер проекту «Українська пісня») і Тарас Курчик (співзасновник і генеральний продюсер проекту «Українська пісня»).

«Цього року у нас дуже сильна команда, ми запросили фахівців з різних міст, які допомагають нам масштабувати даний проект не лише локально, а сформувати таку позицію, що українська пісня – популярна по всій нашій країні. Зараз важливо знайти молодих виконавців, зацікавити їх, дати їм надію, що їхній продукт буде почутий. І наш телепроект дасть їм можливість знайти свого продюсера, знайти аудиторію та відкрити свій талант», – наголосив виконавчий директор Національного проекту «Українська пісня/Ukrainian Song Project», генеральний директор, засновник «Контрамарка Україна» Олександр Порядченко.

Окрім молодих виконавців, на сцені на «Арені Львів» виступлять і відомі українські співаки. Першими хедлайнерами, яких оголосили організатори концерту, є гурт «Без Обмежень», співак Melovin, гурт з Польщі ENEJ, Jerry Heil, а також Тіна Кароль. Імена інших хедлайнерів наразі тримають в таємниці.

Лідер гурту «Без Обмежень», який візьме участь в «Українській пісні» як хедлейнер, Сергій Танчинець зазначив, що завдяки таким проектам українська пісня виходить на перше місце за популярністю серед української молоді.

«Чому гурт «Без Обмежень» бере участь у цьому проекті? Тому що це величезна платформа з аудиторією більше 9 млн людей, які побачать, почують і залишать у своїх серцях одну думку – українська пісня існує. І завдяки таким проектам українська пісня виходить на перше місце за популярністю серед української молоді. І це надзвичайно круто. Проект «Українська пісня» – це те, чого нам не вистачає. Він покликаний зробити так, щоб талановите молоде музичне покоління отримало свого слухача, отримало вихід на радіостанції та телеканал», – сказав він.

Також за словами Тараса Курчика, останні два роки проект «Українська пісня» намагається підтримувати держава.

«Напевно не так багато проектів мають підтримку держави, але нам би хотілося, щоб «Українська пісня» вподальшому стала візитною карткою нашої країни. Це і десь зрозуміла держава. Хотів би відзначити, що молоді артисти не вносять ніяких коштів на участь у цьому проекті. Ми їм навпаки стараємося дати усі можливості. Тому віримо, що цього року держава теж буде з «Української піснею», артистами та підтримає наш проект як це було у минулі роки. Ми хочемо подякувати усім, хто долучається до цього заходу. Хотів би також відмітити, що з першого проекту «Українська пісня» людиною, яка прийшла і простягнула нам руку допомоги, був львів’янин та нардеп Ігор Васюник. Йому особлива подяка за його позицію», – додав він.

Зазначимо, телевізійним партнером «Української пісні» є телеканал «Україна». І у День Незалежності, 24 серпня, популярне шоу цього каналу «Музична платформа» покаже усій країні цю найграндіознішу пісенну подію цього літа.

Як відбувався минулорічний проект «Українська пісня» дивіться за посиланням.