Львівський портал
«Українська пісня» запалювала драйвом усю «Арену Львів»
Як на «Арені Львів» пройшов фінал Національного проекту «Українська пісня / Ukrainian Song Project»
27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп'ютерна графіка… Цієї суботу на «Арені Львів» відгримів фінал Національного проекту «Українська пісня / Ukrainian Song Project», який створений для розповсюдження та промоції українськомовної музики як в Україні, так і за кордоном. Грандіозний фінал зібрав тисячі фанатів української музики та запалив драйвом весь стадіон.
Львівський портал побував на цьому масштабному дійстві, щоб розповісти вам, як це було.
Львівський портал побував на цьому масштабному дійстві, щоб розповісти вам, як це було.
Цьогоріч на «Арені Львів», на величезній сцені встановили 270 квадратних метрів екранів, на яких впродовж концерту з'являлася неймовірні ілюмінації. Для порівняння: площа сцени «Української пісні» не далеко втекла від сцени для виступів «Євробачення 2017», яка становила 350 квадратних метрів екранів.
За словами співзасновника, співорганізатора і генерального продюсера «Української пісні» Тараса Курчика,основне завдання, яке ставили перед собою організатори, – це популяризація української пісні на території України, особливо напередодні Дня Незалежності.
За словами співзасновника, співорганізатора і генерального продюсера «Української пісні» Тараса Курчика,основне завдання, яке ставили перед собою організатори, – це популяризація української пісні на території України, особливо напередодні Дня Незалежності.
«Ми щасливі, що сьогодні на цьому концерті присутні круті хедлейнери, а також десять відібраних молодих артистів. У нас немає рамок у жанрах, для нас важливий продукт, для нас важлива україномовна музика, яка має бути європейською та сучасною. Бо тільки така музика може наповнити наш медіапростір», - пояснив він.
На сцену «Арени Львів» вийшли молоді виконавці та гурти – десятеро переможців відбіркового туру, який тривав майже три місяці: від початку травня і до другої половини липня. Цьогоріч до оргкомітету надійшло понад 300 заявок з усіх куточків України: Запоріжжя, Дніпро, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Вінниця, Ужгород, Чернівці, Луцьк, Полтава, Івано-Франківськ, Тернопіль, Київ, …
Переможців відбору «Української пісні 2018» у кілька етапів обирали експерти. Також було відкрите інтернет-голосування. Вибір професійного журі такий: LAUD, TOLO4NYI, PATSYKI Z FRANEKA, PANCHYSHYN, LUMIERE, JULINOZA, AnnaPETRAsh і RULADA. А глядацьке голосування вивело у фінал львівський гурт SecretForest та київського співака Erômin. Окрім цього, новинкою цьогорічної «Української пісні» є те, що організатори дійства відкрили імена членів експертної ради, які обирали фіналістів проекту.
Переможців відбору «Української пісні 2018» у кілька етапів обирали експерти. Також було відкрите інтернет-голосування. Вибір професійного журі такий: LAUD, TOLO4NYI, PATSYKI Z FRANEKA, PANCHYSHYN, LUMIERE, JULINOZA, AnnaPETRAsh і RULADA. А глядацьке голосування вивело у фінал львівський гурт SecretForest та київського співака Erômin. Окрім цього, новинкою цьогорічної «Української пісні» є те, що організатори дійства відкрили імена членів експертної ради, які обирали фіналістів проекту.
«Попередні два роки ми не відкрили імена журі, щоб не було впливу та тиску. Але була певна критика у нашу сторону, що ми можемо там самі щось вирішувати. Тому цього року ми вирішили відкрити усіх членів експертної ради. Туди увійшли найвідоміші музичні люди України: Руслан Квінта, Роман Муха, Геннадій Вітер, тощо. Хочу сказати, що кожен з членів журі мав свою думку, він її висловив, ніякого тиску не було, але якщо він і був, то ми його витримали достойно, адже 10 крутих молодих артистів виступають сьогодні на цій сцені», - додав Тарас Курчик.
Один із членів експертної ради, яка обирала фіналістів проекту «Українська пісня», Руслан Квінта зазначив, що цього року було дуже компетентне журі, яке провело об'єктивну роботу та обрало найдостойніших виконавців. Окрім цього він розповів, наскільки «Українська пісня» наближена до національного відбору «Євробачення», де він є музичним продюсером.
«Впершу чергу, під час відбору для мене були дуже важливими три критерії: смак учасника, професійні дані та сам матеріал, наскільки він може бути конкурентоспроможний. Адже сьогодні українська музика дуже швидко розвивається та кожного дня з'являються нові виконавці і це дуже тішить.
Щодо нацвідбору на «Євробачення», то можу сказати, що це ти вибираєш співаків із категорії мегачемпіонів, оскільки ми розуміємо, що «Євробачення» – це трішки інша площадка, тебе буде дивитися вся планета. Тому там мають бути інші якості: крута пісня, підготовлений виконавець, який витримає усі ці навантаження. Можу сказати, що там також трішки інша відповідальність, хоча вокальний рівень конкурсантів «Української пісні» і тих, хто приходить на нацвідбір практично не відрізняється», - пояснив Руслан Квінта.
Щодо нацвідбору на «Євробачення», то можу сказати, що це ти вибираєш співаків із категорії мегачемпіонів, оскільки ми розуміємо, що «Євробачення» – це трішки інша площадка, тебе буде дивитися вся планета. Тому там мають бути інші якості: крута пісня, підготовлений виконавець, який витримає усі ці навантаження. Можу сказати, що там також трішки інша відповідальність, хоча вокальний рівень конкурсантів «Української пісні» і тих, хто приходить на нацвідбір практично не відрізняється», - пояснив Руслан Квінта.
Лідер львівського гурту SecretForest, якого у фінал «Української пісні», вивело глядацьке голосування, Олександр Макаров поділився своїми враженнями від виступу на сцені «Арени Львів» з кореспондентом Львівського порталу. Він розповів, що для гурту було справжньою несподіванкою те, що глядачі виберуть саме їх та зазначив, що це надихає їх до створення ще якіснішої музики.
«Насправді дивилися і не вірили своїм очам, бо збільшувалися кількість переглядів на Youtube та збільшувалася кількість голосів на сайті. Звісно, що за нас голосували і наші родичі, і друзі, адже бачили наші дописи у соціальних мережах, але й дуже багато звичайних людей віддали за нас свої голоси. І така підтримка потрібна починаючим виконавцям, нам це дало старт рухатися далі і вийти на такий серйозний майданчик. Ми маємо бажання ділитися чимось дуже цінним і близьким нашому серцю. Ми бачимо, що це стає близьким і іншим серцям та це надихає нас працювати далі над матеріалом, робити його більш привабливим, писати українські тексти. Для нас це дуже почесно і ми дуже щасливі.
Після виступу в мене було просто неймовірне відчуття, бо тут надзвичайно багато людей, і коли ведучий оголошував наш гурт, а люди почали кричати, це було надзвичайно», - поділився він.
«Насправді дивилися і не вірили своїм очам, бо збільшувалися кількість переглядів на Youtube та збільшувалася кількість голосів на сайті. Звісно, що за нас голосували і наші родичі, і друзі, адже бачили наші дописи у соціальних мережах, але й дуже багато звичайних людей віддали за нас свої голоси. І така підтримка потрібна починаючим виконавцям, нам це дало старт рухатися далі і вийти на такий серйозний майданчик. Ми маємо бажання ділитися чимось дуже цінним і близьким нашому серцю. Ми бачимо, що це стає близьким і іншим серцям та це надихає нас працювати далі над матеріалом, робити його більш привабливим, писати українські тексти. Для нас це дуже почесно і ми дуже щасливі.
Після виступу в мене було просто неймовірне відчуття, бо тут надзвичайно багато людей, і коли ведучий оголошував наш гурт, а люди почали кричати, це було надзвичайно», - поділився він.
Ще одна фіналістка проекту «Українська пісня» екстравагантна JULINOZA розповіла кореспонденту Львівського порталу, що у цьому конкурсі вона представила дві свої власноруч змінені пісні.
«Прийшли ми на цей з проект з метою, мабуть, як і більшість учасників конкурсу: для того, аби український слухач міг сприймати нову українську музику, а також це можливість представити щось своє авторське. І я вважаю,що проект «Українська пісня» - це можливість для молодих музикантів та композиторів познайомити людей зі своєю творчістю.
Подавали на конкурс шість наших композицій на українській мові, а відібрали дві, які сподобались найбільше організаторам. Першу пісню «Хто я?» ми представляли на нацвідборі на «Євробачення», однак вона зазнала певних змін, оскільки я її повністю перероблена українською. А друга пісня – «Душа» вона з першого альбому, але також вона була перероблена. Тому сьогодні було представлено трішки новаторства», - зазначила JULINOZA.
Подавали на конкурс шість наших композицій на українській мові, а відібрали дві, які сподобались найбільше організаторам. Першу пісню «Хто я?» ми представляли на нацвідборі на «Євробачення», однак вона зазнала певних змін, оскільки я її повністю перероблена українською. А друга пісня – «Душа» вона з першого альбому, але також вона була перероблена. Тому сьогодні було представлено трішки новаторства», - зазначила JULINOZA.
JULINOZA
Окрім 10 фіналістів на цьогорічному шоу було дуже багато зіркових хедлайнерів: Олександр Пономарьов, Злата Огнєвіч, SonyaKay, Артем Пивоваров, «ВопліВідоплясова», Pianoбой, О.Torvald, Alyosha, MELOVIN, Tayanna, DILEMMA, Kadnay, Ivan NAVI і польський гурт CHEMIA.
Відомий український співак та хедлайнер концерту «Українська пісня» Ivan NAVI каже, що цей проект представляє українську музику, відкриває нових артистів, які можливо, до того не були почуті.
«Українська пісня для мене все, бо я виконую пісні українською мовою. На кожен концерт я виходжу з піднесеним настроєм, адже для мене виступати – це певний внутрішній оргазм, який я отримую на сцені, а тим більше тут у Львові. Такі проекти, як «Українська пісня» сьогодні дуже потрібні, адже люди дізнаються про багатьох нових українських виконавців, і я вважаю, що такі проекти мають проводитися в багатьох містах України, аби прославляти українську пісню.Адже українська нація дуже талановита і українська музика може бути модною, стильною та танцювальною», - пояснює співак.
«Українська пісня для мене все, бо я виконую пісні українською мовою. На кожен концерт я виходжу з піднесеним настроєм, адже для мене виступати – це певний внутрішній оргазм, який я отримую на сцені, а тим більше тут у Львові. Такі проекти, як «Українська пісня» сьогодні дуже потрібні, адже люди дізнаються про багатьох нових українських виконавців, і я вважаю, що такі проекти мають проводитися в багатьох містах України, аби прославляти українську пісню.Адже українська нація дуже талановита і українська музика може бути модною, стильною та танцювальною», - пояснює співак.
Додамо, що «Українська пісня» проходить за підтримки Міністерства культури України та народного депутата України Ігоря Васюника, який назвав вчорашній концерт серцем і душею України.
«Мені дуже приємно, що цей проект стає щорічною традицією і хочу сказати, що тисячі людей на «Арені Львів» є найкращим подарунком до 27 річниці утворення нашої держави. Знаєте, те рішення, яке ми прийняли на державному рівні – про підтримку україномовної музики, є стратегічно правильним, воно є державним. Можу сказати, що бути на цьому концерт – це такий заряд, без якого ми не можемо жити, без якого не можуть існувати українці, той заряд, який надихає на боротьбу у цій гібридній інформаційній війні. Тому «Арена Львів» сьогодні – це не тільки голос України, але це душа та серце нашої держави. І воно говорить до нас українською піснею, адже українське це стильно, модно та кльово!» - підкреслив Ігор Васюник.
«Мені дуже приємно, що цей проект стає щорічною традицією і хочу сказати, що тисячі людей на «Арені Львів» є найкращим подарунком до 27 річниці утворення нашої держави. Знаєте, те рішення, яке ми прийняли на державному рівні – про підтримку україномовної музики, є стратегічно правильним, воно є державним. Можу сказати, що бути на цьому концерт – це такий заряд, без якого ми не можемо жити, без якого не можуть існувати українці, той заряд, який надихає на боротьбу у цій гібридній інформаційній війні. Тому «Арена Львів» сьогодні – це не тільки голос України, але це душа та серце нашої держави. І воно говорить до нас українською піснею, адже українське це стильно, модно та кльово!» - підкреслив Ігор Васюник.
Більше ніж 7-годинний концерт «Українська пісня» запалила неабиким драйвом і гостей, і музикантів. А ті, хто не зміг потрапити на це грандіозне шоу вчора, у День Незалежності України, 24 серпня, зможе переглянути його у ефірі телеканалу «Україна» та пропустити крізь себе найкращі українські хіти.
Автор, верстка: Вероніка Рой
Фото: Соломія Григор'єва
Фото: Соломія Григор'єва