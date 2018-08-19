Лідер львівського гурту SecretForest, якого у фінал «Української пісні», вивело глядацьке голосування, Олександр Макаров поділився своїми враженнями від виступу на сцені «Арени Львів» з кореспондентом Львівського порталу. Він розповів, що для гурту було справжньою несподіванкою те, що глядачі виберуть саме їх та зазначив, що це надихає їх до створення ще якіснішої музики.



«Насправді дивилися і не вірили своїм очам, бо збільшувалися кількість переглядів на Youtube та збільшувалася кількість голосів на сайті. Звісно, що за нас голосували і наші родичі, і друзі, адже бачили наші дописи у соціальних мережах, але й дуже багато звичайних людей віддали за нас свої голоси. І така підтримка потрібна починаючим виконавцям, нам це дало старт рухатися далі і вийти на такий серйозний майданчик. Ми маємо бажання ділитися чимось дуже цінним і близьким нашому серцю. Ми бачимо, що це стає близьким і іншим серцям та це надихає нас працювати далі над матеріалом, робити його більш привабливим, писати українські тексти. Для нас це дуже почесно і ми дуже щасливі.



Після виступу в мене було просто неймовірне відчуття, бо тут надзвичайно багато людей, і коли ведучий оголошував наш гурт, а люди почали кричати, це було надзвичайно», - поділився він.

