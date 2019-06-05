До Львова з візитом прибула перша леді Польщі

Дружина президента Республіки Польща Агата Корнхаузер-Дуда сьогодні, 5 червня, прибула до Львова з офіційним візитом і буде перебувати тут протягом кількох днів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зауважимо, що завтра, 6 червня, у Львові уже вп’яте відбудеться «Польсько-український день дитини» під патронатом дружини президента Польщі Аґати Корнхаузер-Дуди. Захід організовує Генеральне Консульство Республіки Польща у Львові. Участь у святі візьмуть близько тисячі дітей, віком від 7 до 13 років. Це діти української, польської, кримськотатарської національностей та діти воїнів АТО зі Львова й околиць. Для маленьких гостей свята у театрі ім. Марії Заньковецької покажуть виставу «Пригоди Цапка Матолка», а також ближче познайомлять дітей з історією Львова.

Довідка

Агата Корнхаузер-Дуда – польська громадська діячка, дружина 10-го президента Польщі Анджея Дуди.

Народилася в Кракові, дочка відомого польсько-єврейського письменника, перекладача і літературного критика, який присвятив книгу віршів для неї в 1981 році. Має одного брата — Якуба, поета і перекладача.

Закінчила німецьку філологію в Ягеллонському університеті в Кракові. Дуда Працювала викладачем німецької мови в середній школі Яна III Собеського в Кракові з 1998 року. Захоплюється літературою – читає книги Ісабель Альєнде, Маріо Варгас Льйоса, детективи і німецьку літературу в оригіналі.

21 грудня 1994 року вийшла заміж за Анджея Дуду, з яким разом вони мають дочку Кінгу. 6 серпня 2015 року стала першою леді Польщі, коли її чоловік став президентом.

Фото: ЛМР