До чотирьох років тюрми загрожує 30-річному чоловіку, який намагався дати хабар прикордоннику

На Львівщині судитимуть 30-річного мешканця Миколаївської області, який намагався дати 100 доларів хабара прикордоннику. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Встановлено, що у травні цього року, на міжнародному пункті пропуску «Угринів-Долгобичів», зловмисник надав 100 доларів США неправомірної вигоди інспектору прикордонної служби. За ці кошти хотів, щоб правоохоронець посприяв йому у безперешкодному перетині державного кордону України. Це при тому, що у нього була наявна заборона виїзду у зв’язку із несплатою аліментів.

Від хабара інспектор відмовився, натомість – повідомив поліцію. Тепер за скоєне фігуранту загрожує покарання від 8,5 тисяч гривень штрафу до 4 років позбавлення волі.