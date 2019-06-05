ОСТАННІ НОВИНИ

Де у Львові сьогодні не буде води?

Вероніка Рой

|

Сьогодні, 5 червня, у Львові через ремонтні роботи без водопостачання буде частина Львова. Про це інформує ЛМКП «Львівводоканал».

 

З 09:30 год.  до 13:30 год буде припинено водопостачання  на вул.: Ковельська, Кукурудзяна, Ребета, Гамалії,  Таращанська, Потелицька, Молочна, Новознесенська, Металістів, Пластова, Хмельницького №116 – 164, 159 – 201, Зустрічна, Щоголева, Горіхова, Бодянського, Миргородська, Петрусенко, Теребовлянська, Навої, Корейська, Васильченка, Шатківського, Метлинського, Туркменська, Гнатевича, Крайня, Милятинська, Польова та  прилеглі у зв’язку з ремонтними роботами по ліквідації витоку на вул. Польова, 29.

Також  10:45 до 13:00 без водопостачання будуть мешканці вулиць: Куликівська, Сахарова ремонтні роботи на вул.Куликівська,48.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...