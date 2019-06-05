Де у Львові сьогодні не буде води?

Сьогодні, 5 червня, у Львові через ремонтні роботи без водопостачання буде частина Львова. Про це інформує ЛМКП «Львівводоканал».

З 09:30 год. до 13:30 год буде припинено водопостачання на вул.: Ковельська, Кукурудзяна, Ребета, Гамалії, Таращанська, Потелицька, Молочна, Новознесенська, Металістів, Пластова, Хмельницького №116 – 164, 159 – 201, Зустрічна, Щоголева, Горіхова, Бодянського, Миргородська, Петрусенко, Теребовлянська, Навої, Корейська, Васильченка, Шатківського, Метлинського, Туркменська, Гнатевича, Крайня, Милятинська, Польова та прилеглі у зв’язку з ремонтними роботами по ліквідації витоку на вул. Польова, 29.

Також 10:45 до 13:00 без водопостачання будуть мешканці вулиць: Куликівська, Сахарова ремонтні роботи на вул.Куликівська,48.