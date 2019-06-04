У Львові пройшов масштабний турнір з черлідингу: участь у турнірі взяли понад 800 спортсменів

На велотреку СКА у Львові завершився один з наймасштабніших турнірів з черлідингу — виду спорту, який поєднує в собі елементи танців, гімнастики та акробатики. Змагання, які зібрали понад 800 учасників з усіх куточків України та увійшли до програми «Відкриті Кубки Львова». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомляється, на другому за ліком «Відкритому Кубку Львова» з черлідингу змагалися як і діти, так і дорослі спортсмени.

«Черлідинг — видовищний та масштабний вид спорту. Змагання у Львові завжди стараємось провести по-особливому, і, вважаю, нам це вдалося зробити. Родзинка наших змагань — професійне покриття, яке використовується на чемпіонатах Європи та світу. А це, погодьтеся, рівень. Для нас уже стає доброю традицією, що змагальний сезон з черлідингу закриваємо саме у Львові. У наших дітей є можливість продемонструвати усе, що вони навчилися протягом року. Для них це чудова завершальна крапка перед канікулами. Мій фанатизм зробити щось хороше дав свої плоди. Мене надихала любов до цього виду спорту та до дітей», — говорить засновниця львівського черлідингу, президент обласної федерації Наталія Блажко.

Окрім 3-річних дітей та дорослих спортсменок (14 років і старші) участь у змаганнях також взяли і «чір-мами».

За підсумками турніру, львівські спортсмени зайняли призові місця у кожній номінації, в усіх вікових категоріях, а саме від 3 до 17 років. Іншими словами львів’янки вибороли перше загальнокомандне місце, другими стали киянки, а третіми — спортсменки з Кам’янського. До слова, на другому «Відкритому Кубку Львова» з черлідингу через величезну кількість учасниць спортменки були поділені на три категорії — А, В та C.

Фото: Lviv angels