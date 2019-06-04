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На Пустомитівщині судитимуть п’ятьох осіб, які підробляли алкоголь

Вероніка Рой

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У Пустомитівському районі судитимуть п’ятьо осіб, які організували на території Львівщини підпільний цех, де здійснювали незаконне виготовлення та продаж фальсифікованих алкогольних напоїв різних торгових марок із підробленими марками акцизного податку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили майже 2,5 тис пляшок фальсифікату, більше 1200 л ректифікованого етилового спирту, а також понад 14 тисяч марок акцизного податку.

Крім цього, виявлено та вилучено пластикові ємності, фільтри з колбами для змішування спиртовмісних сумішей, електронасос, шланги та інше обладнання, за допомогою якого підроблявся алкоголь.

За вчинене зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

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